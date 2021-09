Coronavirus in Toscana: due morti (età media 82,7 anni), oggi 24 settembre. E 334 contagi (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 194,3 x100.000 residenti contro il 220,3 x100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (280,2 x100.000), Prato (245,7 x100.000) e Firenze (232,9 x100.000), il più basso a Grosseto (93,8 x100.000) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 194,3 x100.000 residenti contro il 220,3 x100.000 dellaitaliana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (280,2 x100.000), Prato (245,7 x100.000) e Firenze (232,9 x100.000), il più basso a Grosseto (93,8 x100.000) L'articolo proviene da Firenze Post.

