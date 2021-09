Concorso Emilia Romagna, 85 posti presso i Centri per l’Impiego: pubblicato il bando (Di venerdì 24 settembre 2021) *aggiornamento del 24/09/2021: pubblicato il nuovo bando per l’atteso Concorso Centri per l’Impiego Emilia Romagna, per prova scritta e prova orale, per l’assunzione presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, con contratto di formazione e lavoro (CFL), della durata di 10 mesi, di 85 unità di personale di categoria C, in posizione lavorativa standard “Assistente in Politiche del Lavoro”. Leggi il bando. La Regione Emilia Romagna ha recentemente annunciato, tramite una videoconferenza, l’adozione di un Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di “consolidare ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 settembre 2021) *aggiornamento del 24/09/2021:il nuovoper l’attesoper, per prova scritta e prova orale, per l’assunzionel’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’, con contratto di formazione e lavoro (CFL), della durata di 10 mesi, di 85 unità di personale di categoria C, in posizione lavorativa standard “Assistente in Politiche del Lavoro”. Leggi il. La Regioneha recentemente annunciato, tramite una videoconferenza, l’adozione di un Piano di potenziamento deipere delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di “consolidare ...

