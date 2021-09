Como pronto per la sfida col Benevento: ecco i convocati di mister Gattuso (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Neanche il tempo di metabolizzare l’ultimo turno di campionato, che si torna nuovamente in campo. Il Benevento sarà di scena contro il Como. Lariani che, fin qui, hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato e ciò li rende avversari pericolosi per la strega. Il tecnico dei comaschi dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con la linea difensiva composta da Vignali e Ioannou ai fianchi di Scaglia e Solini. Centrocampo con Iovine e Parigini sulle fasce, Bellemo e H’Maidat al centro. Coppia d’attacco composta da Cerri e La Gumina. Tra i pali Gori. Quattro le assenze: i lungodegenti Gatto e Allievi, Toninelli che oscilla tra convocazioni e mancate e Bovolon, fuori dalla lista del tecnico per questa partita. Per la sfida con la formazione di Caserta, la sesta di campionato, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Neanche il tempo di metabolizzare l’ultimo turno di campionato, che si torna nuovamente in campo. Ilsarà di scena contro il. Lariani che, fin qui, hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato e ciò li rende avversari pericolosi per la strega. Il tecnico dei comaschi dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con la linea difensiva composta da Vignali e Ioannou ai fianchi di Scaglia e Solini. Centrocampo con Iovine e Parigini sulle fasce, Bellemo e H’Maidat al centro. Coppia d’attacco composta da Cerri e La Gumina. Tra i pali Gori. Quattro le assenze: i lungodegenti Gatto e Allievi, Toninelli che oscilla tra convocazioni e mancate e Bovolon, fuori dalla lista del tecnico per questa partita. Per lacon la formazione di Caserta, la sesta di campionato, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Como pronto per la sfida col ##Benevento: ecco i #Convocati di mister Gattuso ** - mtvitalia : Lago di Como tieniti pronto per il grande giorno di Benji e Bella ?? - NicoRamella : Tutto pronto per Diretta Gol della Quinta Giornata della @Lega_B ?? Domani seguiamo insieme @usalessandria -… - Giorno_Como : Frontale nelle notte sulla Novedratese Due sessantenni al pronto soccorso - xd_chamoy : @Jorge_Most_ @RatioFN Eso significa que Travis volverá muy pronto para solo tenerla como adorno en mi casillero jjsjsjsjjsjsjj -