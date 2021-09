Caso Fanpage | la Procura di Roma revoca sequestro della videoinchiesta su Durigon e la Lega

Advertising

AzzolinaLucia : Sul caso #Durigon massima solidarietà a #FanPage. Continuate con il vostro lavoro di informazione. - M5S_Europa : Quanto emerso dall’inchiesta di @Fanpage dedicata al caso dei 49 milioni della #Lega e a #Durigon è un contributo a… - scaradave : RT @Open_gol: La notizia del sequestro aveva suscitato commenti allarmati da parte dell'Ordine dei giornalisti, della Fnsi e di esponenti p… - FrancescoCBacco : RT @Open_gol: La notizia del sequestro aveva suscitato commenti allarmati da parte dell'Ordine dei giornalisti, della Fnsi e di esponenti p… - LSquame : @fanpage li ha fatti la settimana scorsa per caso? -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Fanpage

...in questi giorni è tornato alla ribalta della cronaca per aver intimato al giornale online...e che "si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria neldi ...'Vogliono oscurare e sequestrare.it per l'inchiesta sui fondi della Lega. Così è scritto in questo momento sulla home page del sito di. Non possiamo permetterlo!'. Così, in una nota, il Movimento 5 Stelle .Tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi volano stracci. A turbare Soleil è una confidenza che il suo ex ha fatto all’orecchio a Miriana ...È stato revocato dalla procura di Roma il sequestro preventivo e l’oscuramento dei video relativi all’inchiesta Follow the money sui fondi della Lega, firmata Fanpage. La misura è durata 24 ore, da qu ...