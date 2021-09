Canoa slalom, Mondiali 2021: nell’extreme avanzano Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini (Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi, venerdì 24 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono proseguiti i Mondiali di Canoa slalom: la sessione pomeridiana è stata riservata alle trial run dell’extreme slalom, maschile e femminile. L’Italia regista il passaggio del turno di Chiara Sabattini e Giovanni De Gennaro. nell’extreme slalom maschile a dominare la selezione interna per il posto alla fase finale di domenica 26 è Giovanni De Gennaro, che ottiene il secondo crono assoluto in 55.03 e mette in fila tutti gli altri azzurri, che sono eliminati: Christian De Dionigi è 20° in 56.84, Marco Vianello si classifica 23° in 56.92, infine Marcello Beda chiude 38° in 59.13. nell’extreme ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi, venerdì 24 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono proseguiti idi: la sessione pomeridiana è stata riservata alle trial run dell’extreme, maschile e femminile. L’Italia regista il passaggio del turno diDemaschile a dominare la selezione interna per il posto alla fase finale di domenica 26 èDe, che ottiene il secondo crono assoluto in 55.03 e mette in fila tutti gli altri azzurri, che sono eliminati: Christian De Dionigi è 20° in 56.84, Marco Vianello si classifica 23° in 56.92, infine Marcello Beda chiude 38° in 59.13....

