Buon compleanno Maria Pia di Savoia | Claudio Martelli | Alessia Merz…

(Di venerdì 24 settembre 2021) …Sergio Lepri, Corrado Stajano, Italo Zilioli, Oscar Farinetti, Denise Pardo, Marco Tardelli, Riccardo Illy, Oreste Pastorelli, Dorina Vaccaroni, Chiara Noschese, Paolo Cattaneo, Ginevra Elkann, Emanuele Padella, Elena Lana, Alberto Zorzi, Kevin Ceccon, Giorgia Gianetiempo,Russo… Oggi, 24 settembre, compiono gli anni: Sergio Lepri, giornalista (centodue anni); Corrado Stajano, giornalista, scrittore; Raffaele Farina, cardinale, arcivescovo;Pia di; Pietro Testa, giornalista, poeta, scrittore; Rina Mascetti, attrice; Italo Zilioli, ex ciclista;, politico, giornalista, conduttore tv; Lorenzo Bosisio, ex ciclista; Paolo Montanari, ex calciatore; Roberto Escobar, critico cinema; Gianfranco Gambarelli, matematico; Daniele Giancane, poeta, pedagogista, scrittore; ...

In occasione del 15esimo compleanno del figlio, Francesco Totti gli ha dedicato le seguenti parole sui social: " Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio", ...