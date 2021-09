Bentornato Kean, ma ora occhio a Antiste: rimpianto Milan? (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlo Laudisa fa il punto sugli attaccanti arrivati in Italia durante l'ultima sessione di calciomercato estivo: spicca Antiste dello Spezia, che domani sfida il Milan, squadra nella quale avrebbe ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Carlo Laudisa fa il punto sugli attaccanti arrivati in Italia durante l'ultima sessione di calciomercato estivo: spiccadello Spezia, che domani sfida il, squadra nella quale avrebbe ...

Advertising

MarinoAlaimo : @morenoAlmare E un bentornato a Szczesny che ci salva il culo per la seconda partita consecutiva? 2 punti oggi e 1… - susy_juve : Bentornato #Kean #SpeziaJuve ???? - Cate1081 : @juventusfc Sono certa che farai benissimo con noi Kean, bentornato!!?????????? - dr91j : RT @frances14372469: Bentornato in bianconero Moise #Kean #MK18 ???? #FinoAllaFine #Juventus #Kean @juventusfc ?????? - 44gattdernesto : In questi anni di conferenze ne ho seguite molte, ma con assoluta sincerità posso affermare che di questa di Kean n… -