Battlefield Mobile in una prima serie di video leak che mostrano il gameplay

(Di venerdì 24 settembre 2021) In mancanza di nuove notizie su2042, che è stato recentemente rinviato, ora possiamo dare uno sguardo a, la versione per smartphone del franchise di DICE. Il gioco dovrebbe arrivare il prossimo anno, ma attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa. Tuttavia, sembra siano già iniziati i test sui sistemi Android, nello specifico in Indonesia e Filippine. Al momento è possibile giocare in modalità Grand Bazaar e Conquest. Nella pagina delle FAQ, Electronic Arts ha condiviso informazioni sul titolo, dichiarando: "mentre proseguiamo con i test, espanderemo le dimensioni di questi test e aggiungeremo nuove regioni. Quando saremo pronti per espanderci, lo faremo tramite una pagina che vi permetterà di pre-registrarvi per ricevere notizie sui futuri playtest". Secondo la descrizione del gioco, ...

Advertising

Eurogamer_it : Primi video per #BattlefieldMobile. -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield Mobile

2042 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2021, per PlayStation 4, Xbox One, ... Nel corso dei prossimi mesi il franchise arriverà anche su, con un capitolo studiato e pensato ...... content and online services for Internet - connected consoles,devices and personal ... high - quality brands such as EA SPORTS™ FIFA,™, Apex Legends™, The Sims&...La beta di Battlefield 2042 è ancora senza una data di uscita, ma Amazon ha deciso (inaspettatamente) di bruciare le tappe.Ripercorriamo insieme i tre anni di vita di Battlefield V, l'ultimo capitoli della saga targato DICE in attesa del più che promettente Battlefield 2042 in arrivo questo autunno.