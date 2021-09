Ascolti TV | Giovedì 23 Settembre 2021 (Di venerdì 24 settembre 2021) Marco Bocci Nella serata di ieri, Giovedì 23 Settembre 2021, su Rai1 la prima puntata della fiction Fino all’Ultimo Battito ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la seconda puntata Star in the Star ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la prima visione di Widows – Eredità Criminale ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 l’esordio della seconda edizione di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove lo spettacolo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021) Marco Bocci Nella serata di ieri,23, su Rai1 la prima puntata della fiction Fino all’Ultimo Battito ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la seconda puntata Star in the Star ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la prima visione di Widows – Eredità Criminale ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 l’esordio della seconda edizione di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove lo spettacolo ...

Advertising

Amoroso997 : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Fino all’Ultimo Battito (20.4% – 3,8 mln) doppia Star in The Star (11.5% – 1,8 ml), male Panariello e Gia… - Unf_Tweet : - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Fino all’Ultimo Battito (20.4% – 3,8 mln) doppia Star in The Star (11.5% – 1,8 ml), male Panariello e… - fabiofabbretti : L'esordio di #FinoAllUltimoBattito non sfonda (3,9 milioni e il 20.4% di share), #StarInTheStar conferma il flop (1… - CorriereCitta : #Ascoltitv giovedì 23 settembre 2021: Fino all'ultimo battito, Star in the Star, Chicago Med, dati Auditel e share -