Ambiente, cortei in Comuni a nord di Napoli e nel Casertano per dire no ai miasmi (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Un corteo per dire no ai miasmi e che da settimane di notte si avvertono nell'aria interessando alcuni Comuni della zona a nord di Napoli e del Casertano e per chiedere più cura dell'Ambiente si terrà domenica prossima. Il corteo partirà contemporaneamente alle 17 da Lago Patria, dal centro di Giugliano, da Qualiano e da Parete. I manifestanti poi si ritroveranno dopo circa un'ora dinanzi al mercato ortofrutticolo generale di via Santa Maria a Cubito a Giugliano , dove è prevista anche un'assemblea. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

