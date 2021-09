Uomini e Donne gossip, Luca Onestini bacia un’altra in tv dopo la rottura con Ivana (Di giovedì 23 settembre 2021) Luca Onestini continua a stupire i fan con continue evoluzioni della sua vita amorosa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha concluso la sua storia d’amore con Ivana Mrazova, conosciuta al Gf Vip, appena un mese fa. Onestini pare aver superato presto la delusione, infatti, nel reality spagnolo “The Secret Story”, di cui è concorrente, ha conosciuto una ragazza che gli sta facendo battere il cuore, e nelle ultime ore sarebbe scoccato il bacio tra i due. maretta tra Tina e Maria De Filippi? Il gesto della conduttrice non piace Maria De Filippi sembra farlo apposta a voler infastidire la sua opinionista di punta e c'è chi non gradisce questo atteggiamento Luca ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021)continua a stupire i fan con continue evoluzioni della sua vita amorosa. L’ex tronista diha concluso la sua storia d’amore conMrazova, conosciuta al Gf Vip, appena un mese fa.pare aver superato presto la delusione, infatti, nel reality spagnolo “The Secret Story”, di cui è concorrente, ha conosciuto una ragazza che gli sta facendo battere il cuore, e nelle ultime ore sarebbe scoccato il bacio tra i due. maretta tra Tina e Maria De Filippi? Il gesto della conduttrice non piace Maria De Filippi sembra farlo apposta a voler infastidire la sua opinionista di punta e c'è chi non gradisce questo atteggiamento...

