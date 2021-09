Uomini e Donne giovedì 23 settembre: le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico (Di giovedì 23 settembre 2021) La puntata di ieri è stata interamente dedicata al Trono over, e in particolar modo alle vicende amorose di Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio Di Maro. L’appuntamento odierno di Uomini e Donne, invece, dovrebbe concentrarsi sul Trono classico e i suoi protagonisti, a meno che la redazione non decida di chiudere con il botto il venerdì. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, in ogni caso, oggi i protagonisti dovrebbero essere Joele Milan e Matteo Fioravanti e la tronista Roberta Ilaria Giusti. Mentre Andrea Nicole ha già iniziato una conoscenza che si prospetta felice, gli altri tre tronisti sono ancora alla ricerca di corteggiatori che possano destare il loro interesse. Roberta Ilaria Giusti, dopo aver ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) La puntata di ieri è stata interamente dedicata al, e in particolar modo alle vicende amorose di Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio Di Maro. L’appuntamento odierno di, invece, dovrebbe concentrarsi sule i suoi protagonisti, a meno che la redazione non decida di chiudere con il botto il venerdì. Secondo ledel Vicolo delle news, in ogni caso,i protagonisti dovrebbero essere Joele Milan e Matteo Fioravanti e la tronista Roberta Ilaria Giusti. Mentre Andrea Nicole ha già iniziato una conoscenza che si prospetta felice, gli altri tre tronisti sono ancora alla ricerca di corteggiatori che possano destare il loro interesse. Roberta Ilaria Giusti, dopo aver ...

Advertising

Tg3web : Le donne afgane non si lasciano imbrigliare dai nuovi governanti e lottano per l'istruzione. Lo studio è un imperat… - lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - fattoquotidiano : Ha destato molto scalpore la scelta di Maria De Filippi di portarla in trasmissione, ma la cosa più imbarazzante (a… - DelgadoSveva : RT @GuidoMattioni: Certo, il ghigno gelido e mortifero del Varano fa paura. Ma a inquietarmi di più sono i milioni di miei connazionali, uo… - alliebiii : RT @eeinsamkeit: Che piaga gli uomini che parlano di mestruazioni e di cosa le donne dovrebbero fare tacete cristo santo altrimenti vi vuot… -