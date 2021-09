Un trattamento medico estetico al corpo si è trasformato in un dramma (Di giovedì 23 settembre 2021) Come altre poche e “irraggiungibili” anche Linda Evangelista, 56 anni, negli anni Novanta ha fatto parte dell’Olimpo delle super modelle. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell e Christy Turlington, insieme alla Evangelista, sono state le “big six” delle passerelle. Molte sono ancora oggi in attività come testimonial di brand importanti, ma Linda no. Linda è recentemente sparita dalle scene. E il perché l’ha svelato direttamente la top con un post Instagram: un trattamento medico estetico al corpo trasformatosi in un dramma, che l’avrebbe lasciata «deformata e reclusa». Leggi anche › Tanti auguri Linda Evangelista, top model dagli hairstyle camaleontici ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 settembre 2021) Come altre poche e “irraggiungibili” anche Linda Evangelista, 56 anni, negli anni Novanta ha fatto parte dell’Olimpo delle super modelle. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell e Christy Turlington, insieme alla Evangelista, sono state le “big six” delle passerelle. Molte sono ancora oggi in attività come testimonial di brand importanti, ma Linda no. Linda è recentemente sparita dalle scene. E il perché l’ha svelato direttamente la top con un post Instagram: unalsi in un, che l’avrebbe lasciata «deformata e reclusa». Leggi anche › Tanti auguri Linda Evangelista, top model dagli hairstyle camaleontici ...

