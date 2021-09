Traffico Roma del 23-09-2021 ore 08:00 (Di giovedì 23 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione sulla diramazione Roma Sud Code in entrata raccordo anulare Urbano della A24 Roma-teramo file tra il raccordo è Togliatti e tra Portonaccio e la tangenziale est e sud centro sul grande raccordo anulare i collegamenti tra la Casilina dell’ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna Ci sono code tra la Casilina il bivio con le 24 Roma Teramo colazione non mento verso il centro sulla Flaminia raccordo a via delle Fonti di cose sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code anche sulla via del mare all’altezza di via Cilea verso Roma e rallentamenti sulla Pontina da Castel Romano via di Decima in direzione delle possibili rallentamenti in via Aurelia dalle 8 alle 17 per un corso all’altezza di via Nicola ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sulla diramazioneSud Code in entrata raccordo anulare Urbano della A24-teramo file tra il raccordo è Togliatti e tra Portonaccio e la tangenziale est e sud centro sul grande raccordo anulare i collegamenti tra la Casilina dell’ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna Ci sono code tra la Casilina il bivio con le 24Teramo colazione non mento verso il centro sulla Flaminia raccordo a via delle Fonti di cose sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code anche sulla via del mare all’altezza di via Cilea versoe rallentamenti sulla Pontina da Castelno via di Decima in direzione delle possibili rallentamenti in via Aurelia dalle 8 alle 17 per un corso all’altezza di via Nicola ...

