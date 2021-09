“Tarquinia | le 100 meraviglie +1” | la presentazione del libro della Pro loco dedicato alla città

(Di giovedì 23 settembre 2021)– Parole e immagini per scoprire unae un territorio che non cessano di sorprendere gli occhi dei visitatori e delle persone che vi abitano. A raccontare “, le 100(+1)”, la penna di due tarquiniesi innamorati del proprio paese corredata da una serie di straordinarie fotografie, che accompagneranno il lettore in un itinerario tra arte, storia, natura, tradizioni e folclore. Il, che sarà stampato da Typimedia Editore, è voluto dProe verrà presentato a dicembre. In questi giorni sono iniziate le sessioni fotografiche per catturare la bellezza e l’unicità dei luoghi più e meno conosciuti di. “Dal centro storico al mare, dall’AraRegina alle ...

A raccontare "Tarquinia, le 100 meraviglie (+1)", la penna di due tarquiniesi innamorati del proprio paese corredata da una serie di straordinarie fotografie, che accompagneranno il lettore in un itinerario tra arte, storia, natura, tradizioni e folclore.
"Tarquinia, le 100 meraviglie (+1)", a dicembre la presentazione del libro dedicato alla città. Cultura - In questi giorni sono iniziate le sessioni fotografiche per catturare la bellezza e l'unicità ...
Parole e immagini per scoprire una città e un territorio che non cessano di sorprendere gli occhi dei visitatori e delle persone che vi abitano.