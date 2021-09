Sport e territorio: Us Acli Marche, il 3 ottobre appuntamento a Pioraco con "Libertà di movimento" (Di giovedì 23 settembre 2021) L'iniziativa rientra nelle attività del bando del progetto "Marche active@net " Al tempo del sisma", per azioni locali innovative a sostegno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà ... Leggi su agensir (Di giovedì 23 settembre 2021) L'iniziativa rientra nelle attività del bando del progetto "active@net " Al tempo del sisma", per azioni locali innovative a sostegno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà ...

Advertising

NoMaSport1 : RT @RegLombardia: Sostegno alle #ManifestazioniSportive sul territorio lombardo: fino al 1° ottobre è possibile presentare domanda per la s… - ilgiornale : Fisi (Federazione italiana sport invernali), Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), Federfuni Italia (l… - ilGiunco : Due giorni all’insegna dello sport: è festa con le associazioni di Gavorrano - GAVORRANO – Una due giorni dedicati… - RadioGoldAl : Piemonte 'territorio eletto da mafie'. Alessandria seconda provincia per quantità di beni confiscati - CasalecchioNews : Sport in centro: online il pdf sfogliabile per promuovere corsi e attività delle società sportive del territorio, q… -