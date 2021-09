Spezia-Juventus 2-3, le reazioni dei bianconeri sui social (Di giovedì 23 settembre 2021) Danilo: “Non sono soddisfatto di me” Il terzino brasiliano non ha certamente offerto una delle sue migliori prestazioni, nel match di ieri. Anche lui ne è consapevole, come ha sottolineato nella didascalia del suo post su Instagram, oltre ad aver cercato di dare carica alla squadra: “Prendiamo questi tre punti con la giusta rabbia, ma siamo consapevoli di poter dare di più. Io per primo, non sono soddisfatto della mia prestazione. Possiamo solo continuare a lavorare giorno per giorno e sostenerci sempre, come una vera famiglia! Questa è la vittoria che deve cambiare la nostra situazione! Forza Juve!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo (@daniluiz2) Bonucci: “Guardiamo avanti” Leonardo Bonucci, difensore Leonardo Bonucci, che ha anche parlato al termine del match, ha voluto sottolineare l’importanza della ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Danilo: “Non sono soddisfatto di me” Il terzino brasiliano non ha certamente offerto una delle sue migliori prestazioni, nel match di ieri. Anche lui ne è consapevole, come ha sottolineato nella didascalia del suo post su Instagram, oltre ad aver cercato di dare carica alla squadra: “Prendiamo questi tre punti con la giusta rabbia, ma siamo consapevoli di poter dare di più. Io per primo, non sono soddisfatto della mia prestazione. Possiamo solo continuare a lavorare giorno per giorno e sostenerci sempre, come una vera famiglia! Questa è la vittoria che deve cambiare la nostra situazione! Forza Juve!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo (@daniluiz2) Bonucci: “Guardiamo avanti” Leonardo Bonucci, difensore Leonardo Bonucci, che ha anche parlato al termine del match, ha voluto sottolineare l’importanza della ...

