“Si alza la tensione in Pakistan” | Saman Abbas | il cerchio si stringe

A seguito dell'arresto dello zio a Parigi, arriva la richiesta di estradizione per i genitori, come reso noto dal ministro della Giustizia attraverso un comunicato. E parla l'avvocato del fidanzato di Saman Abbas, minacciato ripetutamente assieme alla sua famiglia Svolta nel caso di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da Novellara in provincia di Reggio Emilia nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio dopo aver rifiutato un matrimonio combinato dalla famiglia. LEGGI ANCHE => Diciottenne scomparsa, si teme il peggio: si indaga sui genitori per omicidio Dopo mesi di indagini il cerchio si stringe. Nella giornata di ieri, infatti, lo zio della ragazza, Danish Hasnain, considerato come l'esecutore materiale del delitto, è stato arrestato a Parigi. La polizia francese ha individuato l'uomo nel ...

