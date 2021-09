Sampdoria Napoli 0-2 LIVE | la decidono Osimhen e Ruiz INTERVALLO

(Di giovedì 23 settembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 3? Occasione per Caputo – L’attaccante dellasi invola verso la porta e viene fermato bene da Ospina. Si alza la bandierina del fuorigioco 6? Occasione per– Insigne legge la giocata dell’attaccante del, Audero chiude lo specchio 10? Gol– Pallone recuperato in fase ...

Advertising

sscnapoli : ??? #SampdoriaNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - oluseun_ : RT @FootyAccums: HT in the 5:30pm Serie A matches: ???? Sampdoria 0-2 Napoli Torino 0-0 Lazio - inter_spidey : Io che sono uno dei pochi ad aver visto tutto posso commentare. Ottimo Napoli, ma ancor di più ottima Sampdoria. Ri… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sampdoria-Napoli 0-2 all’intervallo: che gol di Fabian Ruiz!: Sampdoria… - RosarioMorello4 : @Vatenerazzurro1 Nella stessa frase hai detto che il Napoli è davvero forte ma la Sampdoria è poca cosa.. deciditi.. -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Napoli

Doppia occasione per i blucerchiati, prima con Silva che costringe Ospina ad un salvataggio clamoroso poi, sul corner successivo, ancora decisivo il colombiano sul colpo di testa di ...Probabili formazioni/ Quote: Damsgaard - Di Lorenzo, saranno scintille Non è andata meglio all'Udinese che dopo 7 punti in tre partite in avvio di campionato ha ceduto di schianto ...Sampdoria-Napoli Fabian Ruiz porta in doppio vantaggio i partenopei al Marassi: altra giocata di Lorenzo Insigne che libera il centrocampista sul limite dell'area che, a sua volta ...Al momento del fischio d'inizio di Torino-Lazio i tifosi e appassionati hanno trovato DAZN out. "Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore ...