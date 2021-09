Saipem, progetti completati per 10 miliardi di dollari (Di giovedì 23 settembre 2021) La competenza nella realizzazione di infrastrutture è parte del Dna di Saipem da sempre. Il gruppo guidato dal Ceo di Saipem, Francesco Caio, che si è classificato primo tra le aziende italiane nelle classifica di Engineering News-Record (Enr), vanta infatti progetti completati per un valore di circa 10 miliardi di dollari, con la realizzazione di 450 km di strade, oltre 40 km di viadotti e ponti e più di 1.000 km di binari, sia nell’Alta Velocità/Alta Capacità sia a servizio di impianti energetici. Un know how particolarmente importante nello scenario globale attuale che vede le infrastrutture come una questione macroeconomica cruciale e decisiva. Nei Paesi emergenti il cosiddetto gap infrastrutturale, ossia l’indicatore del divario tra investimenti e fabbisogno, misura la disparità ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) La competenza nella realizzazione di infrastrutture è parte del Dna dida sempre. Il gruppo guidato dal Ceo di, Francesco Caio, che si è classificato primo tra le aziende italiane nelle classifica di Engineering News-Record (Enr), vanta infattiper un valore di circa 10di, con la realizzazione di 450 km di strade, oltre 40 km di viadotti e ponti e più di 1.000 km di binari, sia nell’Alta Velocità/Alta Capacità sia a servizio di impianti energetici. Un know how particolarmente importante nello scenario globale attuale che vede le infrastrutture come una questione macroeconomica cruciale e decisiva. Nei Paesi emergenti il cosiddetto gap infrastrutturale, ossia l’indicatore del divario tra investimenti e fabbisogno, misura la disparità ...

Nuovi potenziali contratti in Qatar per Saipem Secondo Upstream, cinque appaltatori o consorzi internazionali sono pronti per competere per un ordine offshore di Qatargas che coinvolge due super-complessi offshore per il suo North Field. In gara f ...

