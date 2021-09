Rifiuti Parco Centocelle, lunedì parte raccolta firme per esposto in Procura (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Inizierà lunedì 27 settembre presso il Parco archeologico di Centocelle, dalle 17.30 alle 19.30, la raccolta firme per l’esposto alla Procura della Repubblica sui Rifiuti interrati nel cosiddetto vallone, l’area avvallata che scorre alle spalle degli autodemolitori di Via Palmiro Togliatti. Sulla pagina Facebook del Comitato per il Parco archeologico di Centocelle si legge: “Nel marzo 2021 un’inchiesta giornalistica dell’Agenzia Dire parlò di grandi quantità di Rifiuti interrarti all’interno del Parco Archeologico di Centocelle.” “L’ipotesi è che nel 2010, dopo lo sgombero dell’insediamento del Casilino 900 all’epoca della giunta Alemanno, buona ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Inizierà27 settembre presso ilarcheologico di, dalle 17.30 alle 19.30, laper l’alladella Repubblica suiinterrati nel cosiddetto vallone, l’area avvallata che scorre alle spalle degli autodemolitori di Via Palmiro Togliatti. Sulla pagina Facebook del Comitato per ilarcheologico disi legge: “Nel marzo 2021 un’inchiesta giornalistica dell’Agenzia Dire parlò di grandi quantità diinterrarti all’interno delArcheologico di.” “L’ipotesi è che nel 2010, dopo lo sgombero dell’insediamento del Casilino 900 all’epoca della giunta Alemanno, buona ...

