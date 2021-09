OVS vede vendite nette intero 2021 a 1 | 3-1 | 32 miliardi di euro

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – OVS – società quotata sull’MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore dell’abbigliamento per uomo, donna e bambino – reso noto la guidance per l’anno fiscale(che si chiude il 31 gennaio 2022), in seguito alla performance positiva registrata nella prima parte dell’anno. OVS si attendein un range tra 1,3 e 1,32di; margine operativo lordo in un range tra 120 e 135 milioni di dollari; una generazione di cassa, escludendo la liquidità derivante dall’aumento di capitale, compreso tra 65 e 80 milioni di, grazie alla quale la Posizione Finanziaria Netta al 31 gennaio 2022 si attesterebbe in un range compreso tra 255 e 240 milioni di. La società veneta ha chiuso il secondo trimestre con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : OVS vede

Borsa Italiana

si attende vendite nette in un range tra 1,3 e 1,32 miliardi di euro margine operativo lordo in un range tra 120 e 135 milioni di dollari; una generazione di cassa, escludendo la liquidità ...Il Gruppo informa che, nel contesto della pubblicazione degli ottimi risultati del primo semestre del 2021, sono state indicate le seguenti guidelines sui risultati attesi per l'intero anno fiscale ...OVS - società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore dell'abbigliamento per uomo, donna e bambino - reso noto la guidance ..."Disegnare la collezione Piombo Donna per OVS è stata una sorpresa anche per me". Così Massimo Piombo, stilista raffinato che ha a cuore l’eccellenza del Made in Italy, racconta la sfida per OVS con l ...