Montalto | camion perde il carico sulla Castrense | traffico paralizzato

(Di giovedì 23 settembre 2021)di Castro – Sono in corso disagi nella viabilitàstrada regionale 312 all'altezza del territorio didi Castro. La carreggiata tra i chilometri 3+000 e 4+000, è occupata da materiali, possibile si tratti delperso da un mezzo pesante in transito. Astral avverte che sul tratto di strada interessato è stato attivato il senso unico alternato. Si registrano code.