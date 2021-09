Mkhitaryan: “Espulsione ingiusta per Pellegrini. Per il derby siamo pronti” (Di giovedì 23 settembre 2021) Intercettato da DAZN, anche Henrik Mkhitaryan ha detto la sua sul secondo giallo a Pellegrini e sul derby imminente contro la Lazio: “Abbiamo perso il nostro capitano per il derby, il nostro leader, quello che ci trascina e speriamo non accada più una cosa del genere. Ma non c’era nessun secondo giallo per Lorenzo. Era importante vincere questa sera e portare a casa i tre punti in vista del derby, per essere pronti”. FOTO: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Intercettato da DAZN, anche Henrikha detto la sua sul secondo giallo ae sulimminente contro la Lazio: “Abbiamo perso il nostro capitano per il, il nostro leader, quello che ci trascina e speriamo non accada più una cosa del genere. Ma non c’era nessun secondo giallo per Lorenzo. Era importante vincere questa sera e portare a casa i tre punti in vista del, per essere”. FOTO: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

