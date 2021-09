Lazio, Hysaj carico: “Squadra molto forte, già avevo idea di venire qui” (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ex calciatore del Napoli, Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua nuova Squadra, la Lazio, e dell’allenatore Maurizio Sarri già avuto ai tempi di Napoli e di Empoli. “Entrambi siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Il mister lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ex calciatore del Napoli, Elseid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua nuova, la, e dell’allenatore Maurizio Sarri già avuto ai tempi di Napoli e di Empoli. “Entrambi siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Il mister lo vedoe ancora più motivato. Vedo che gli L'articolo

