La «Rosa Camuna» a Giovanni Licini: «Il suo impegno un esempio» (Di giovedì 23 settembre 2021) Il fondatore dell'Accademia dello sport per la solidarietà è stato premiato dal presidente della Regione Attilio Fontana.

FontanaPres : Oggi ho consegnato il Premio Rosa Camuna a Giovanni Licini, fondatore dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà… - PiuValliTV : 41 PERSONE IN SICUREZZA A EDOLO 7 famiglie, 41 persone in totale, tanti bambini (una famiglia ne ha addirittura 8… -

La «Rosa Camuna» a Giovanni Licini: «Il suo impegno un esempio» L'Eco di Bergamo La «Rosa Camuna» a Giovanni Licini: «Il suo impegno un esempio» Giovanni Licini ha ricevuto ieri pomeriggio il Premio Rosa Camuna 2020 direttamente dalle mani del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Un riconoscimento importante le cui ragioni sono be ...

