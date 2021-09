Juric, noi polli ma prestazione Toro è stata ottima (Di giovedì 23 settembre 2021) "Siamo stati dei polli": così, senza tanti giri di parole, Ivan Juric commenta il pareggio ottenuto contro la Lazio con Immobile che ha realizzato il rigore dell'1 - 1 in pieno recupero. "Non abbiamo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 23 settembre 2021) "Siamo stati dei": così, senza tanti giri di parole, Ivancommenta il pareggio ottenuto contro la Lazio con Immobile che ha realizzato il rigore dell'1 - 1 in pieno recupero. "Non abbiamo ...

Advertising

RaffaeleMelis2 : @giuliocardone69 Torino cambia modulo e filosofia da 352 a juric. Ma la transizione vale solo per noi ? ????? - glooit : Juric, noi polli ma prestazione Toro è stata ottima leggi su Gloo - giornaleradiofm : Approfondimenti: Juric, noi polli ma prestazione Toro è stata ottima: (ANSA) - TORINO, 23 SET - 'Siamo stati dei po… - Bogazkoi43 : @taylorjoyismo Lo voglio vedere gestire una squadra con tanti (presunti) campioni che dovrebbero essere materiale a… - IlTorinista : Non hanno visto il pallone anche i Laziali ,risultato bugiardo ma non importa, a noi mancava vedere 11 Guerrieri in… -