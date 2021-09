Il primo videogioco di Netflix: è gratis e in realtà virtuale (Di giovedì 23 settembre 2021) (Foto: Netflix)Netflix ha rilasciato il suo primo videogioco chiamato Eden Unearthed che si presenta come un titolo in realtà virtuale gratuito dedicato al visore all-in-one Oculus Quest. Come se fosse un anello di congiunzione tra il mondo videoludico e quello dei film e delle serie tv, il gioco punta più sulla narrazione e infatti non è molto complicato da completare, votandosi in modo particolare alla fruizione della storia, che è naturalmente ispirata dalla serie Eden. Dopo i vari mini videogiochi su serie come Stranger Things commissionati a sviluppatori di terze parti, Netflix si tuffa dunque in un primo esperimento più importante, che sfrutta il visore Oculus Quest e Quest 2 (qui la nostra recensione) ovvero il modello che può funzionare senza ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 settembre 2021) (Foto:ha rilasciato il suochiamato Eden Unearthed che si presenta come un titolo ingratuito dedicato al visore all-in-one Oculus Quest. Come se fosse un anello di congiunzione tra il mondo videoludico e quello dei film e delle serie tv, il gioco punta più sulla narrazione e infatti non è molto complicato da completare, votandosi in modo particolare alla fruizione della storia, che è naturalmente ispirata dalla serie Eden. Dopo i vari mini videogiochi su serie come Stranger Things commissionati a sviluppatori di terze parti,si tuffa dunque in unesperimento più importante, che sfrutta il visore Oculus Quest e Quest 2 (qui la nostra recensione) ovvero il modello che può funzionare senza ...

