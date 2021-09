Il Napoli strapazza la Sampdoria e si riprende la testa

(Di giovedì 23 settembre 2021) Illaa Marassi (0-4) e sila vetta della classifica. Il Torino e la Lazio chiudono sulla 0-0 nelle due partite pomeridiane della quinta giornata del campionato di serie A. Il match si mette subito bene per la squadra di Spalletti: prima palla gol per Osimhen, che poi sblocca al 10'.Chance per il pari Samp con Silva e Yoshida, ma al 39' Fabian Ruiz raddoppia. A inizio ripresa Osimhen fa doppietta. Prima dell'ora di gioco Zielinski cala il poker. Torino e Lazio chiudono sullo 0-0. L'occasione principale nel primo tempo sulladi Sanabria, con Reina bravo a deviare la conclusione in calcio d'angolo.Risultati (quinta giornata): Bologna-Genoa 2-2, Atalanta-Sassuolo 2-1, Fiorentina-Inter 1-3, Salernitana-Hellas Verona 2-2, Spezia-Juventus 3-2, Cagliari-Empoli 0-2, ...

L'apertura de La Repubblica: 'Il Napoli strapazza l'Udinese e guida da solo la classifica'

Il Napoli dunque una squadra per nulla arrendevole e su un campo tradizionalmente ostico, dal momento che i friulani non avevano ancora perso in questo campionato, avendo collezionato due ... SINTESI SERIE A - Il Napoli strapazza l'Udinese e vola al comando della classifica dopo le prime 4 giornate. Anche l'Inter vince con punteggio tennistico contro il Bologna (6 - 1). 1 - 1 il big match tra Juventus e Milan ... Festa grande per i tifosi del Napoli che strapazza la Sampdoria per 4-0 a Marassi. Due gol di Osimhen, uno di Fabian Ruiz e uno di Zielinski stendono la formazione di D'Aversa. Dopo il 90', i giocator ...