I giovani incontrano gli ospiti di Molte Fedi | da Calabresi ad Agnese Moro

Cenare insieme, parlare liberamente, confrontarsi su alcune tematiche significative del nostro presente. Nasce "Fuori Fuoco", un ciclo di incontri per under 32 con Agnese Moro e Adriana Faranda, Mario Calabresi e Fabrizio Barca. "L'idea – dichiara Dario Acquaroli, membro della presidenza delle Acli provinciali – è quella di offrire uno spazio in cui gli under 32 possano dialogare più da vicino con alcuni ospiti di MolteFedi, condividendo anche la cena. Quest'anno, nonostante la modalità online, le restrizioni sui posti inevitabilmente escludono una buona parte di partecipanti. Per questo abbiamo scelto di creare uno spazio privilegiato per i giovani, cercando di salvaguardare un'oasi di discussione. L'intento è aprire finestre su alcune questioni ai margini del ...

