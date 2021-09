Green pass obbligatorio e fiducia, Lega ‘di governo’ regge in Senato (Di giovedì 23 settembre 2021) Bocche (quasi) cucite nella Lega. Nessuno, al termine della maratona dei voti di fiducia, a partire dai tre sui Green pass, tra Camera e Senato, nelle ultime 48 ore, vuole parlare delle divisioni nel partito tra ala governista e frondisti. Tanto più che oggi, a Palazzo Madama, il voto non ha dato lo scossone che molti si aspettavano anche dai Senatori leghisti, dopo quanto successo a Montecitorio, con il gruppo spaccato quasi a metà, con Borghi e tanti altri a far mancare l’appoggio alla maggioranza. In Senato si contano meno di un terzo di assenti, tra i 64 leghisti. Tra questi, sui 19 ‘certificati’ dai tabulati che non hanno votato a favore della fiducia, sono 5 quelli che risultavano non giustificati, perché in missione. I nomi sono quelli di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Bocche (quasi) cucite nella. Nessuno, al termine della maratona dei voti di, a partire dai tre sui, tra Camera e, nelle ultime 48 ore, vuole parlare delle divisioni nel partito tra ala governista e frondisti. Tanto più che oggi, a Palazzo Madama, il voto non ha dato lo scossone che molti si aspettavano anche dairi leghisti, dopo quanto successo a Montecitorio, con il gruppo spaccato quasi a metà, con Borghi e tanti altri a far mancare l’appoggio alla maggioranza. Insi contano meno di un terzo di assenti, tra i 64 leghisti. Tra questi, sui 19 ‘certificati’ dai tabulati che non hanno votato a favore della, sono 5 quelli che risultavano non giustificati, perché in missione. I nomi sono quelli di ...

