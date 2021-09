Governo: Gualtieri, 'bene Draghi e Bonomi su patto, Roma farà sua parte' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - “Dall'intervento di oggi del Presidente del Consiglio Mario Draghi all'assemblea di Confindustria parole che danno grande fiducia sulle prospettive dell'Italia e sull'impegno del Governo per mantenere una ripresa duratura e sostenibile". Così il candidato Sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Da Draghi sono arrivati a tutto il Paese messaggi forti e di grande credibilità e lungimiranza sugli sforzi e le strategie dell'esecutivo per evitare i rischi congiunturali e accelerare su riforme e investimenti. In particolare, ho apprezzato particolarmente l'intenzione, espressa dal Presidente Draghi e dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, di lavorare a un forte patto tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021), 23 set. (Adnkronos) - “Dall'intervento di oggi del Presidente del Consiglio Marioall'assemblea di Confindustria parole che danno grande fiducia sulle prospettive dell'Italia e sull'impegno delper mantenere una ripresa duratura e sostenibile". Così il candidato Sindaco diper il centrosinistra, Roberto. "Dasono arrivati a tutto il Paese messaggi forti e di grande credibilità e lungimiranza sugli sforzi e le strategie dell'esecutivo per evitare i rischi congiunturali e accelerare su riforme e investimenti. In particolare, ho apprezzato particolarmente l'intenzione, espressa dal Presidentee dal Presidente di Confindustria Carlo, di lavorare a un fortetra ...

Advertising

lucianonobili : Nonostante le scaramucce, si preparano già a camminare insieme non a San Basilio di notte, ma al ballottaggio di gi… - TV7Benevento : Governo: Gualtieri, 'bene Draghi e Bonomi su patto, Roma farà sua parte'... - mariamacina : @PetrazzuoloF Va bene essere di parte, ma se c’è uno che merita di amministrare Roma , per competenze e capacità, q… - gianlucalibrale : RT @MPenikas: #Raggi: 1) Governo Draghi opera in continuita' con quello Conte (e a #DiBattista e dibbini vari esplode il cervelletto) 2) Gr… - ANTEO17 : RT @MPenikas: #Raggi: 1) Governo Draghi opera in continuita' con quello Conte (e a #DiBattista e dibbini vari esplode il cervelletto) 2) Gr… -