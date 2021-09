Gli spettatori più accaniti di Chi l’ha visto dicono basta al caso Denise Pipitone (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto – di mercoledì 22 settembre – il programma ha affrontato nuovamente il caso Denise Pipitone e su Twitter gli spettatori più accaniti e fedeli hanno commentato l’argomento esprimendo anche il loro dissenso. LEGGI ANCHE >Perché Piera Maggio ha diffidato Quarto Grado Denise Pipitone: il caso quasi archiviato A proposito del caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, la procura ha recentemente chiesto l’archiviazione per Anna Corona, indagata per il sequestro e la sparizione della bambina ed ex moglie del padre naturale di Denise. L’archiviazione è stata chiesta anche ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante l’ultima puntata di Chi– di mercoledì 22 settembre – il programma ha affrontato nuovamente ile su Twitter glipiùe fedeli hanno commentato l’argomento esprimendo anche il loro dissenso. LEGGI ANCHE >Perché Piera Maggio ha diffidato Quarto Grado: ilquasi archiviato A proposito del, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, la procura ha recentemente chiesto l’archiviazione per Anna Corona, indagata per il sequestro e la sparizione della bambina ed ex moglie del padre naturale di. L’archiviazione è stata chiesta anche ...

