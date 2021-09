“GF Vip”, Katia Ricciarelli furiosa con il resto del gruppo: “Avete voluto la guerra” (Di giovedì 23 settembre 2021) Colpi di scena e discussioni stanno diventando all’ordine del giorno all’interno della casa del GF Vip, dove ormai i coinquilini si stanno conoscendo sempre di più tra di loro. Proprio nel corso della scorsa notte ad avere un battibecco con il resto dei concorrenti è stata Katia Ricciarelli. La cantante lirica sembrava essersi integrata bene … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 23 settembre 2021) Colpi di scena e discussioni stanno diventando all’ordine del giorno all’interno della casa del GF Vip, dove ormai i coinquilini si stanno conoscendo sempre di più tra di loro. Proprio nel corso della scorsa notte ad avere un battibecco con ildei concorrenti è stata. La cantante lirica sembrava essersi integrata bene … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

