(Di giovedì 23 settembre 2021) Non è detto che venga introdotta in Turchia, anticipava pochi giorni fa Carlos Sainz . La "nuova" power unit, infatti, è pronta per scendere in pista già nel week end del GP di Russia , ...

AUTOilmensile : #Ferrari introduce l'#ibrido aggiornato a Sochi, #Leclerc in penalità -

Tempi accorciati Inspiegano la scelta di differenziare l'introduzione della PU con l'ibrido aggiornato tra i due piloti, " un grande sforzo è stato fatto, sia dal punto di vista tecnico che ..."DrIIve, taste, live". Con questo slogan, DrIIve cial nuovo appuntamento (The Romance) in programma per il prossimo 17 ottobre nei territori ... non mancheranno pertanto Porsche ,, ...Il GP di Russia vedrà il debutto delle componenti aggiornate all'omologazione 2021 sulla parte ibrida della power unit. Per primo sarà Leclerc a montare la PU evoluta, nelle prossime gare toccherà a S ...Charles Leclerc partirà dal fondo della griglia di partenza in Russia portando in pista un motore dotato di un aggiornamento al sistema ibrido ...