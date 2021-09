F1, Carlos Sainz: “Dobbiamo ancora scegliere quando montare la nuova power-unit, però ho ancora margine” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il lungo fine settimana del Gran Premio di Russia 2021 si è aperto quest’oggi per la Formula 1 con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Carlos Sainz è stato uno dei protagonisti. Lo spagnolo della Ferrari, reduce da un discreto sesto posto a Monza, va a caccia di riscatto sulla pista di Sochi per rilanciare la Rossa nella lotta contro la McLaren per il terzo posto nel Mondiale costruttori. “Anzitutto vanno fatti i complimenti a McLaren, se li meritano tutti – esordisce Sainz in conferenza, ricordando l’uno-due McLaren a Monza – È bello vederli vincere dopo tanti anni, lì ho lasciato tanti amici e vederli felici mi ha fatto riaffiorare bei ricordi. Nulla da dire, hanno dominato e ci hanno reso la vita difficile, ora dovremo batterli. Ho vissuto ottimi momenti in McLaren, credo di avere contributo anche io ai loro ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Il lungo fine settimana del Gran Premio di Russia 2021 si è aperto quest’oggi per la Formula 1 con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cuiè stato uno dei protagonisti. Lo spagnolo della Ferrari, reduce da un discreto sesto posto a Monza, va a caccia di riscatto sulla pista di Sochi per rilanciare la Rossa nella lotta contro la McLaren per il terzo posto nel Mondiale costruttori. “Anzitutto vanno fatti i complimenti a McLaren, se li meritano tutti – esordiscein conferenza, ricordando l’uno-due McLaren a Monza – È bello vederli vincere dopo tanti anni, lì ho lasciato tanti amici e vederli felici mi ha fatto riaffiorare bei ricordi. Nulla da dire, hanno dominato e ci hanno reso la vita difficile, ora dovremo batterli. Ho vissuto ottimi momenti in McLaren, credo di avere contributo anche io ai loro ...

