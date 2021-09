Extra bonus bollette per le famiglie in difficoltà: ecco come evitare l’aumento di luce e gas (Di giovedì 23 settembre 2021) Un Extra bonus bollette è previsto per le famiglie in maggiori difficoltà. Non ci sarà alcun taglio dell’Iva. Il Governo prevede di attuare una manovra tra i 3 e i 4 miliardi di euro per evitare l’aumento delle bollette di luce e gas. Extra bonus bollette per le famiglie più fragili ma nessun taglio dell’Iva Un intervento tra i 3 e i 4 miliardi di euro è la manovra che il Governo sta pensando di attuare per evitare l’aumento delle bollette di luce e gas. La notizia arriva questa mattina dall’agenzia di comunicazione Adnkronos. L’applicazione di un Extra bonus ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Unè previsto per lein maggiori. Non ci sarà alcun taglio dell’Iva. Il Governo prevede di attuare una manovra tra i 3 e i 4 miliardi di euro perdelledie gas.per lepiù fragili ma nessun taglio dell’Iva Un intervento tra i 3 e i 4 miliardi di euro è la manovra che il Governo sta pensando di attuare perdelledie gas. La notizia arriva questa mattina dall’agenzia di comunicazione Adnkronos. L’applicazione di un...

