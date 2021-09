Decreto taglia-bollette e indennità quarantena, si attendono le decisioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno della quarantena equiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti-Covid inutilizzati il governo punta a varare nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi giovedì 23 settembre un Decreto taglia-bollette, che dovrebbe ospitare anche il rifinanziamento per circa 900 milioni dell’indennità di quarantena. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 settembre 2021) Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno dellaequiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti-Covid inutilizzati il governo punta a varare nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi giovedì 23 settembre un, che dovrebbe ospitare anche il rifinanziamento per circa 900 milioni dell’di

Ultime Notizie dalla rete : Decreto taglia Oggi il decreto taglia - bollette, per luce e gas il bonus energia anche per chi prende il Reddito di cittadinanza Il decreto per calmierare i costi delle bollette di luce e gas in vista degli aumenti fino al 40% dell'autunno è atteso al Consiglio dei ministri di questo pomeriggio. La bozza preparata dai tecnici del ...

Rincari, in Cdm il decreto taglia - bollette con fondi dai ristori: cosa prevede Il ministro Di Maio ha confermato che la riunione del governo di oggi darà il via libera al testo, con l'obiettivo di contrastare gli aumenti di luce e gas previsti dall'1 ottobre. Fra le ipotesi l'...

In Consiglio dei ministri il decreto taglia-bollette Corriere della Calabria Decreto taglia-bollette e indennità quarantena, si attendono le decisioni Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno della quarantena equiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti- ...

Torna l’indennità per i lavoratori in quarantena Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno della quarantena equiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti- ...

