Dayane Mello dopo le molestie subite a La Fazenda | “Non posso mollare | ho un sacco di responsabilità”

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 settembre 2021)essere stata molestata a La– ha avuto una crisi e parlando con Aline Mineiro (la sosia di Rosalinda Cannavò che ha baciato in bocca) ha confessato: “Io vorrei vivere una vita normale ed essere felice di nuovo ma è così difficiletutto ciò che mi è successo… Sono anni che lavoro per aiutare la mia famiglia, ho un carico disu di me e nonproprio io perché mi vedono come la più forte”. Aline Mineiro ha così cercato di rincuorarla: “Sono successe troppe cose nella tua vita, non devi vergognarti di piangere. c’è un tempo per sfogarti, per sorridere, per essere felice… non riempirti la testa di pensieri, non pensare di aver sbagliato qualcosa… vivi intensamente. Io penso che gli altri abbiano ...