Dai parcheggi all’obbligo di casco, come potrebbero cambiare i monopattini. E quelli comprati col bonus sono già vecchi (Di giovedì 23 settembre 2021) Da quando è scoppiata la pandemia del Coronavirus, le strade si sono riempite di monopattini elettrici. Oltre 40 mila quelli in sharing (cioè in condivisione) in tutta Italia e si stimano almeno 125 mila monopattini venduti nei primi sette mesi del 2021, anche se i “privati” che ne hanno acquistato uno dall’inizio dell’emergenza sanitaria sarebbero almeno 500 mila. Numeri da record. Un vero e proprio esercito di persone che, in due anni, ha scoperto un nuovo mezzo, piccolo, leggero, veloce, senza rischio di assembramenti, che non inquina e che costa relativamente poco. Sul fenomeno ha inciso anche il bonus monopattino – fortemente voluto dal precedente governo – che ha elargito a tutti (o almeno ai fortunati che sono riusciti ad accaparrarselo) la bellezza del 60 per cento di sconto ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Da quando è scoppiata la pandemia del Coronavirus, le strade siriempite dielettrici. Oltre 40 milain sharing (cioè in condivisione) in tutta Italia e si stimano almeno 125 milavenduti nei primi sette mesi del 2021, anche se i “privati” che ne hanno acquistato uno dall’inizio dell’emergenza sanitaria sarebbero almeno 500 mila. Numeri da record. Un vero e proprio esercito di persone che, in due anni, ha scoperto un nuovo mezzo, piccolo, leggero, veloce, senza rischio di assembramenti, che non inquina e che costa relativamente poco. Sul fenomeno ha inciso anche ilmonopattino – fortemente voluto dal precedente governo – che ha elargito a tutti (o almeno ai fortunati cheriusciti ad accaparrarselo) la bellezza del 60 per cento di sconto ...

