Da Madame alla Canalis | ecco le dieci conduttrici de Le Iene

Advertising

SPYit_official : #LeIene, ecco le 10 conduttrici della #nuovastagione. Da #Madame alla #Vanoni, c’è anche un’ex #velina! Si tratta d… - DukeOfSuffolk : Cosa non darei per essere alla premier del Madame X Tour stasera. - mammatoppi : Madame, Federica , Elodie , Ornella Vanoni sarebbero più pronte di Giulia alla conduzione delle iene ? Ma rido fino… - rori1943 : @maurobiani @repubblica E pensare che , temporibus illis ,mi infuriavo alla vista delle grasse madame Texane con c… - atrotnoc : io voglio bene alla Vanoni e un po’ meno a Madame, ma erano necessarie alla conduzione delle Iene? -

Ultime Notizie dalla rete : Madame alla

Una edizione tutta nuova che vedrà dieci donneconduzione al fianco di Nicola Savino e della Gialappa's Band . Da Elodie a Paola Egonu , da Elisabetta Canalis a Rocio Munoz Morales , da...Sta per debuttare su Italia 1 la nuova stagione de Le Iene , giunta ormaisua 25° edizione: martedì 5 ottobre , in prima serata, si prenderà il via, tra conferme e ... Rocio Munoz Morales,, ...Da martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, tornano "Le Iene". Una edizione tutta nuova che vedrà dieci donne alla conduzione al fianco di Nicola Savino e della Gialappa's Band. Da Elodie a Pao ...Con Nicola Savino e la Gialappa’s Band, "il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione": ecco le 10 donne de Le Iene ...