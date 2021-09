Covid scuola, Bertolaso: “Basta quarantena quando in classe c’è un solo infetto” (Di giovedì 23 settembre 2021) “La quarantena con dad a tappeto per un solo positivo in classe è una misura che va rivista e corretta. I ragazzi devono andare a scuola. Si facciano tamponi anziché metterli tutti in quarantena, sempre in regioni dove la situazione è migliore: purtroppo oggi l'Italia da questo punto di vista non è tutta uguale”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 settembre 2021) “Lacon dad a tappeto per unpositivo inè una misura che va rivista e corretta. I ragazzi devono andare a. Si facciano tamponi anziché metterli tutti in, sempre in regioni dove la situazione è migliore: purtroppo oggi l'Italia da questo punto di vista non è tutta uguale”. L'articolo .

Advertising

StefaniaChiale : Tre giorni di scuola = 37 classi in quarantena Otto giorni di scuola = 90 classi in quarantena (+146%) = torna la… - SkyTG24 : Covid, portano i figli positivi al virus a scuola: due classi in quarantena a Torino - noitre32 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Arriva il bavaglio di Stato sul Covid • Ci si ammala anche dopo l'iniezione. Adesso fuo… - orizzontescuola : Covid scuola, Bertolaso: “Basta quarantena quando in classe c’è un solo infetto” - MariMario1 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Arriva il bavaglio di Stato sul Covid • Ci si ammala anche dopo l'iniezione. Adesso fuo… -