Covid | news Bollettino | 4 061 contagi e 63 morti Tasso positività all' 1 | 3%

(Di venerdì 24 settembre 2021) I tamponi processati sono 321.554. Giù terapie intensive (-8) e ricoveri (-146). Costa: "Ridurre la quarantena a scuola. Pbiettivo stare in presenza". Via libera del Cdm al dl per taglio delle bollette luce e gas. Secondo una fonte vicina alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Vezzali, per gli eventi sportivi "capienza impianti sarà al 75% all'aperto e al 50% al chiuso". Green Pass obbligatorio anche al Quirinale e alla Camera. Draghi a Confindustria: "Sfida del governo è crescita post-duratura".