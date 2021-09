Boxe, Joshua-Fury continua a slittare. E ora Usyk e Wilder possono scombinare i piani… (Di giovedì 23 settembre 2021) Sembrava fatta per l’incontro di Boxe più atteso degli ultimi trent’anni, ma il confronto tra Anthony Joshua e Tyson Fury è slittato ancora una volta. I due pugili sembravano aver trovato l’accordo, i rispettivi manager ne avevano parlato più volte, tutto sembrava allestito per una contesa vibrante in estate. Il match che metteva in palio il Mondiale unificato dei pesi massimi sembrava ormai a un passo, poi tutto è naufragato all’improvviso per “colpa” di Deontay Wilder. Il ribattezzato The Bronze Bomber, infatti, aveva perso contro Fury il 22 febbraio 2020, ma l’ex Campione del Mondo WBC ha fatto valere una clausola del contratto che prevedeva il diritto di organizzare un terzo confronto con il britannico (il primo si era risolto con un pareggio). Il giudice Daniel Weinstein ha dato ragione allo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Sembrava fatta per l’incontro dipiù atteso degli ultimi trent’anni, ma il confronto tra Anthonye Tysonè slittato ancora una volta. I due pugili sembravano aver trovato l’accordo, i rispettivi manager ne avevano parlato più volte, tutto sembrava allestito per una contesa vibrante in estate. Il match che metteva in palio il Mondiale unificato dei pesi massimi sembrava ormai a un passo, poi tutto è naufragato all’improvviso per “colpa” di Deontay. Il ribattezzato The Bronze Bomber, infatti, aveva perso controil 22 febbraio 2020, ma l’ex Campione del Mondo WBC ha fatto valere una clausola del contratto che prevedeva il diritto di organizzare un terzo confronto con il britannico (il primo si era risolto con un pareggio). Il giudice Daniel Weinstein ha dato ragione allo ...

