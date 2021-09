BOE conferma tassi e stimolo. Due membri a favore di inasprimento politica monetaria

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – La Bank of England (BoE) ha deciso all’unanimità di mantenere idi interesse allo 0,10%,ndo anche il target del piano di acquisti di titoli di stato, al valore di 875 miliardi di sterline, con un voto di 7-2. I funzionari hanno, inoltre, hanno votato all’unanimità per mantenere gli acquisti di obbligazioni aziendali a 20 miliardi. È quanto emerge dal comunicato del Monetary Policy Comittee (MPC) al termine della sua periodica riunione di. Dalla riunione dell’MPC di agosto, il ritmo di ripresa dell’attività globale “ha mostrato segni di rallentamento“, osservano gli economisti britannici. In un contesto di robusta domanda di beni e continui vincoli di offerta, le pressioni inflazionistiche globali sono rimaste forti e vi sono alcuni “segnali che le pressioni sui costi ...

