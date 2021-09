Avellino, al via sabato la mostra ‘La Terra è stanca’ di Spiniello (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Si inaugura il 25 settembre al Casino del Principe di Avellino ‘La Terra è stanca‘ di Giovanni Spiniello. La mostra – che conclude le iniziative del Summer Fest promosso dall’Amministrazione Comunale e terminerà l’8 gennaio 2022 – sarà preceduta venerdì 24 alle 11.00 dalla conferenza stampa di presentazione alla quale interverranno, insieme all’artista, il Sindaco di Avellino Gianluca Festa e l’Assessore al Turismo Laura Nargi. Dopo la Galleria Scoglio di Quarto a Milano, Matera 2019 e l’Abbazia del Goleto il maestro Spiniello fa tappa nella sua Avellino nella quale esporrà una selezione di opere unica: la grafica della fossilizzazione oggettuale degli anni ’60; le Terraoggettografie che si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si inaugura il 25 settembre al Casino del Principe di‘Laè stanca‘ di Giovanni. La– che conclude le iniziative del Summer Fest promosso dall’Amministrazione Comunale e terminerà l’8 gennaio 2022 – sarà preceduta venerdì 24 alle 11.00 dalla conferenza stampa di presentazione alla quale interverranno, insieme all’artista, il Sindaco diGianluca Festa e l’Assessore al Turismo Laura Nargi. Dopo la Galleria Scoglio di Quarto a Milano, Matera 2019 e l’Abbazia del Goleto il maestrofa tappa nella suanella quale esporrà una selezione di opere unica: la grafica della fossilizzazione oggettuale degli anni ’60; leoggettografie che si ...

