Al via la regata velica “Acea Green Cup” a Ostia e Fiumicino: date e orari (Di giovedì 23 settembre 2021) Fiumicino – Il 26 settembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 nella zona di mare tra il Porto Turistico di Roma e Fiumara Grande, si svolgerà una manifestazione velica denominata “Acea Green Cup”. All’interno della zona di mare interessata dalla manifestazione, secondo le disposizioni della Guardia Costiera, sarà vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura. Inoltre, come riportato nell’ordinanza, “le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 metri dai limiti esterni allo specchio acqueo riservato alla manifestazione velica dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021)– Il 26 settembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 nella zona di mare tra il Porto Turistico di Roma e Fiumara Grande, si svolgerà una manifestazionedenominata “Cup”. All’interno della zona di mare interessata dalla manifestazione, secondo le disposizioni della Guardia Costiera, sarà vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura. Inoltre, come riportato nell’ordinanza, “le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 metri dai limiti esterni allo specchio acqueo riservato alla manifestazionedovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione ...

Advertising

Veladuepuntozer : Al via Barcolana53, in programma dal primo al 10 ottobre - AnsaMarche : Vela: Ancona, 200 barche al via alla Regata del Conero. Partenza ore 11 del 26/9. Manifestazione presentata in Comu… - ansa_marche : Vela: Ancona, 200 barche al via alla Regata del Conero - Veladuepuntozer : Al via il CICO 2021, sull’Alto Garda la vela azzurra festeggia il suo anno d - Veladuepuntozer : 1001VELACup al via a Mondello, si comincia con Luna Rossa -

Ultime Notizie dalla rete : via regata Barcolana 53, ecco il calendario ... è pronta al via Barcolana53 presented by Generali, in programma dall'1 al 10 ottobre. La grande ... 'Nuove regate, come la RoundItaly e la regata di avvicinamento da Ravenna a Trieste, un forte impegno ...

San Teodoro: a Puntaldia si disputano due regate internazionali "Durante la regata la navigazione per la pesca è interrotta " fanno sapere dalla capitaneria di porto " l'evento è di portata europea, la nostra disposizione è massima, saremo presenti via radio e in ...

Vela: Ancona, 200 barche al via alla Regata del Conero Agenzia ANSA Al via la XIV Veleziana, lo spettacolo di arrivare a San Marco a vele spiegate VELEZIANA Al via la XIV Veleziana, lo spettacolo di arrivare a San Marco a vele spiegate redazione. La stagione velica della Compagnia della Vela ha superato le aspettative: dopo ...

Presentata la Barcolana, torna il Villaggio Barcolana sulle Rive (VIDEO) Nuove rotte in mare con la RoundItaly Genova-Trieste, e nuove rotte a terra con Barcolana Sea Summit, il tema della sostenibilità, il grande lavoro congiunto, di Barcolana e Generali, per dare evidenz ...

... è pronta alBarcolana53 presented by Generali, in programma dall'1 al 10 ottobre. La grande ... 'Nuove regate, come la RoundItaly e ladi avvicinamento da Ravenna a Trieste, un forte impegno ..."Durante lala navigazione per la pesca è interrotta " fanno sapere dalla capitaneria di porto " l'evento è di portata europea, la nostra disposizione è massima, saremo presentiradio e in ...VELEZIANA Al via la XIV Veleziana, lo spettacolo di arrivare a San Marco a vele spiegate redazione. La stagione velica della Compagnia della Vela ha superato le aspettative: dopo ...Nuove rotte in mare con la RoundItaly Genova-Trieste, e nuove rotte a terra con Barcolana Sea Summit, il tema della sostenibilità, il grande lavoro congiunto, di Barcolana e Generali, per dare evidenz ...