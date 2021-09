Al via 8 edizione Gis 2021, le giornate del sollevamento e dei trasporti eccezionali (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Al via giovedì 7 Ottobre 2021 a Piacenza Expo l'8ª edizione del Gis, le giornate Italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali, la più importante manifestazione europea dedicata al comparto. Per tre giorni, nei 41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, 400 espositori italiani e stranieri offriranno una vetrina privilegiata sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis 2021, che torna a due anni di distanza dalla trionfale edizione del 2019, non solo è la più grande mostra-convegno dedicata al comparto a livello europeo, ma è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Al via giovedì 7 Ottobrea Piacenza Expo l'8ªdel Gis, leItaliane dele dei, la più importante manifestazione europea dedicata al comparto. Per tre giorni, nei 41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, 400 espositori italiani e stranieri offriranno una vetrina privilegiata sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo deldi materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e. Il Gis, che torna a due anni di distanza dalla trionfaledel 2019, non solo è la più grande mostra-convegno dedicata al comparto a livello europeo, ma è ...

