50 intellettuali francesi sui bambini transgender: "Grave deriva: non possiamo più tacere" (Di giovedì 23 settembre 2021) Affermano di non poter “più tacere” su quella che considerano “una Grave deriva in nome dell’emancipazione del ‘bambino transgender’ (che dichiara di non essere nato nel ‘corpo giusto’)”. Si tratta di 50 intellettuali francesi che, in un appello sulle pagine del settimanale politico Express, definiscono “radicali” i discorsi sull’autodeterminazione che ritengono “legittimo l’aumento delle richieste di cambio di sesso, in particolare tra gli adolescenti”. Tra i firmatari ci sono medici, filosofi, psicologi infantili, antropologi, giuristi, magistrati, che non usano mezzi termini parlando di “furto dell’infanzia” e “mercificazione del corpo”. Tutti si dichiarano convinti del fatto che le richieste di cambiamento di sesso in giovanissima età si basino “sulla semplice percezione, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Affermano di non poter “più” su quella che considerano “unain nome dell’emancipazione del ‘bambino’ (che dichiara di non essere nato nel ‘corpo giusto’)”. Si tratta di 50che, in un appello sulle pagine del settimanale politico Express, definiscono “radicali” i discorsi sull’autodeterminazione che ritengono “legittimo l’aumento delle richieste di cambio di sesso, in particolare tra gli adolescenti”. Tra i firmatari ci sono medici, filosofi, psicologi infantili, antropologi, giuristi, magistrati, che non usano mezzi termini parlando di “furto dell’infanzia” e “mercificazione del corpo”. Tutti si dichiarano convinti del fatto che le richieste di cambiamento di sesso in giovanissima età si basino “sulla semplice percezione, ...

Basta con la deriva dei bimbi transgender. 50 intellettuali e medici francesi lanciano un appello

L'Express pubblica l'appello firmato da intellettuali, medici, magistrati, contro il «furto dell'infanzia» e la «mercificazione del corpo» dei minori indottrinati alla transizione di genere.

