Xbox Series X S possono essere portate in viaggio grazie alla borsa di Hyperkin

Se state cercando un modo per trasportare le vostre amate Xbox Series X/S da un posto all'altro, la nuova borsa da viaggio di Hyperkin fa al caso vostro. Non solo può contenere le console di Xbox ma avrete anche spazio per controller, cavi e altro. La borsa è suddivisa in tre compartimenti modulari tra cui scegliere, in modo da trovare la configurazione ideale. Una volta che è tutto riposto all'interno, una tracolla regolabile rende tutti più semplice da trasportare. L'imbottitura in schiuma protettiva extra in tutto l'interno mira a mantenere la console al sicuro da eventuali urti che si verificano durante il viaggio. All'esterno viene utilizzato un tessuto di nylon resistente, noto per la sua resistenza all'abrasione.

